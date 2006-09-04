Мороз знову тягне час?

Не виключено, що перший пленарний тиждень (5-8 вересня) другої сесії Верховної Ради України п’ятого скликання народні депутати працюватимуть у комітетах і фракціях.

Як передає кореспондент УНІАН, сьогодні на Погоджувальній раді парламенту голова Верховної Ради України Олександр МОРОЗ висловився за доцільність внесення змін у Регламент ВР стосовно роботи у перший пленарний тиждень. Він зазначив, що комітетам і фракціям необхідний час для того, щоб підготувати законопроекти, а також визначитись щодо їх підтримки.

О.МОРОЗ запропонував завтра ухвалити календарний план роботи парламенту з урахуванням того, що перший тиждень необхідно працювати у комітетах і фракціях, а, можливо, і внести відповідні зміни до Регламенту ВР.

За його словами, за попередніми пропозиціями, до порядку денного першого тижня внесено 245 питань. У цьому переліку немає урядових законопроектів, оскільки новий уряд не подав пропозиції, а документи попереднього складу уряду вважаються відкликаними.

О.МОРОЗ також запропонував депутатам розглянути й ухвалити перспективний план законодавчої роботи на 5 років, у якому визначити документи, необхідні для суспільства, розвитку конституційних змін, а також документи, які супроводжуватимуть діяльність уряду. Він не виключив, що ці документи, можливо, слід ухвалювати спільно з Програмою діяльності уряду.

Говорив О.МОРОЗ і про проект державного бюджету на 2007 рік. За його словами, консультації, проведені в уряді, дають підстави стверджувати, що цей документ буде внесений до парламенту вчасно – тобто до 15 вересня, як це передбачено Бюджетним кодексом.

Також О.МОРОЗ наголосив на необхідності посилення контрольних функцій Верховної Ради України. Він підкреслив, що діяльність Рахункової палати є однією з основних форм контролю Верховної Ради України за діяльністю влади. Він попросив уважно розглядати висновки Рахункової палати і на їхній основі вносити пропозиції, у тому числі щодо зміни ситуації, якщо йдеться про серйозні порушення.