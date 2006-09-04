Тимошенко розвінчала три міфи команди Януковича

Лідер БЮТ Юлія ТИМОШЕНКО заявляє, що уряд Віктора ЯНУКОВИЧА впродовж місяця своєї роботи не виконав жодної обіцянки.

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона сказала сьогодні на прес-конференції, оприлюднивши відповідне звернення Блоку Юлії Тимошенко до Президента України Віктора ЮЩЕНКА та українського народу.

Ю.ТИМОШЕНКО нагадала, що 4 серпня за поданням Президента Верховна Рада України призначила В.ЯНУКОВИЧА на посаду прем’єр-міністра і затвердила персональний склад Кабінету міністрів. За її словами, минув місяць «з цієї трагічної дати», і повністю розвіяно три міфи команди В.ЯНУКОВИЧА. Зокрема, за її словами, перший міф про вирішення гострих соціальних питань, зокрема, зменшення тарифів на житлово-комунальні послуги.

Як сказала Ю.ТИМОШЕНКО, новий уряд не лише не зменшив ці тарифи, а й назвав їх повністю обгрунтованими, а також заявив, що державний бюджет на 2007 рік у жодному разі не буде «бюджетом проїдання».

Другий міф, за словами Ю.ТИМОШЕНКО, це статус російської мови. За її словами, команду В.ЯНУКОВИЧА абсолютно не цікавить це питання, а цікавить лише 32 млрд. грн. у державному бюджеті, які вони називають інвестиційним ресурсом і які «будуть покладені до їхніх кишень».

Третім міфом лідер БЮТ назвала заяву про вступ України до Єдиного економічного простору і категоричне заперечення командою В.ЯНУКОВИЧА вступу України до НАТО. Ю.ТИМОШЕНКО заявила, що уже зараз Україна знову одночасно вступає у ці дві організації.

Також вона додала, що Універсал національної єдності, підписаний Президентом В.ЮЩЕНКОМ і лідерами провідних політичних сил, був порушений відразу після його підписання.