Філарет розкритикував Універсал

Глава УПЦ Київського патріархату ФІЛАРЕТ критикує підписаний політиками Універсал національної єдності за відмову від пункту про створення Єдиної помісної церкви.

Про це ФІЛАРЕТ сказав під час відвідин Полтави.

"На єдину помісну православну церкву не погодилися. Виходить, для політиків помісна єдина церква страшніше, ніж НАТО!", - заявив ФІЛАРЕТ.

За його словами, держава повинна бути зацікавленою в створенні Єдиної помісної церкви як могутньої сили затвердження незалежності країни.

ФІЛАРЕТ зазначив, що держава не може лише втручатися у віровчення, богослужіння, призначення священиків, тобто у внутрішнє життя церкви, але зобов`язана визначати і регулювати становище церкви в країні.

При цьому він нагадав, що сьогодні в Україні діє 29 єпархій УПЦ КП і 4,2 тис. парафій.

Як повідомляв УНІАН, політичні сили, які підписали Універсал національної єдності, відмовилися від підтримки створення Єдиної помісної церкви.

Зокрема, з пункту про права віруючих вилучене положення, яке передбачалося в першому варіанті проекту Універсала, про підтримку прагнень віруючих до створення Єдиної помісної церкви. У підсумковому документі цей пункт викладений так: «Дотримання свободи віросповідання. Поважне ставлення до об`єднувальних устремлінь віруючих усіх православних церков без втручання держави і політичних сил у цей процес».