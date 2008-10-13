Тимошенко: ми підписали з Путіним прекрасний документ

Ціна на російський газ підвищуватиметься для України поетапно протягом 3-х років. Про це в інтерв`ю телеканалу "Інтер" заявила прем`єр-міністр України Юлія Тимошенко.

"Ви чудово пам`ятаєте, що Російська Федерація заявила, що з 1-го січня 2009 року буде ціна європейська, ринкова - $500 за 1 тис. кубічних метрів. Сьогодні - $179. Такий ціновий стрес по газу", - відзначила Ю.Тимошенко. За словами прем`єра, саме тому останній візит до Москви був присвячений тому, щоб "домовитися про інше ставлення до України".

"Ми підписали з прем`єр-міністром РФ Володимиром Путіним прекрасний документ, в якому я домовилася з прем`єр-міністром Росії не шоково піднімати ціну з 1-го січня 2009 року, а піднімати її поступово, пропорційно протягом 3-х років. Я вважаю це абсолютною перемогою України і сподіватимуся, що ціна на 2009 рік трішки підніметься. Це дипломатична перемога України і я думаю, що, коли ми підпишемо конкретну ціну, я вас порадую інформацією", - підкреслила Ю.Тимошенко.

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