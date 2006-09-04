Мороз розповів, над чим будуть працювати депутати

Питання депутатів-сумісників буде вирішено наступного вівторка.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив голова Верховної Ради України Олександр МОРОЗ на прес-конференції сьогодні.

Він наголосив, що заяви народних депутатів, призначених членами Кабінету міністрів, були написані в той же день і давно були б розглянуті, якби працював парламент. О.МОРОЗ зазначив, що цей тиждень, скоріш за все, буде не пленарним, депутати працюватимуть в комітетах і фракціях, а наступного вівторка це питання буде вирішуватись першим.

Голова Верховної Ради України Олександр МОРОЗ дасть доручення створити робочу групу для узгодження законопроекту про опозицію.

Як передає кореспондент УНІАН, сьогодні на прес-конференції О.МОРОЗ зазначив, що зараз існує два законопроекти про опозицію. Один напрацьований одним із лідерів фракції Партії регіонів Раїсою БОГАТИРЬОВОЮ, коли «її фракція ще готувалась бути в опозиції». Другий законопроект запропонований фракцією БЮТ.

За словами О.МОРОЗА, на його особисту точку зору, законопроект, запропонований Р.БОГАТИРЬОВОЮ, є достойним документом. Він зауважив, що до нього немає претензій і в лідера БЮТ Юлії ТИМОШЕНКО. Разом з тим, Ю.ТИМОШЕНКО надала свій варіант, але погоджується, що узгоджувальна група повинна напрацювати єдиний законопроект, сказав голова ВР.

О.МОРОЗ висловив сподівання, що вже у вересні такий документ буде прийнятий в цілому.

Говорячи про посаду віце-спікера, О.МОРОЗ знову висловив думку, що цю посаду необхідно віддати БЮТ, тобто опозиції. Він зауважив, що оскільки це питання не вирішене, то він не буде називати кандидатури, тому що це не коректно.