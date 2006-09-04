Мороз коментує заяву Тимошенко

Сьогодні загрози для діяльності Кабінету Міністрів України не існує.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив на прес-конференції голова Верховної Ради України Олександр МОРОЗ, коментуючи сьогоднішню заяву Юлії ТИМОШЕНКО.

Він зазначив, що на сьогодні в Конституції України чітко виписано, коли народні депутати позбавляються депутатських повноважень. Він підкреслив, що закон, на який посилається Ю.ТИМОШЕНКО приймався до того, як були внесені зміни до Конституції України. Він зазначив: «ясна річ, що в системі законодавства завжди можна знайти якусь заковику, яка б давала змогу довкола цього вибудовувати політичну інтригу».

«Я не думаю, що в цьому є потреба», - підкреслив О.МОРОЗ і висловив переконання, що в Україні буде працювати уряд, який сформований 4 серпня 2006 року.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні Ю.ТИМОШЕНКО заявила, що з 25 серпня уряд Віктора ЯНУКОВИЧА втратив легітимність. За її словами, відповідно до статті 120 Конституції України, неможливим є суміщення депутатських повноважень з будь-якою іншою діяльністю, зокрема, в органах виконавчої влади.

Також вона нагадала, що наприкінці роботи Верховної Ради минулого, четвертого, скликання народні депутати ухвалили закон, яким були врегульовані особливості звільнення осіб, що поєднують депутатські повноваження з іншою роботою на державній службі. Лідер БЮТ зазначила, що відповідно до статті 5 даного закону, акт про призначення народного депутата на посаду державного службовця втрачає чинність через 20 днів після його видання у разі не складення цією особою депутатських повноважень.