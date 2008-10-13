Томенко не хоче брати кредит на вибори

Заступник голови Верховної Ради України Микола ТОМЕНКО вважає, що судова тяганина навколо Указу Президента про розпуск ВР вплине на термін проведення дострокових парламентських виборів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні під час прес-конференції в УНІАН.

“Безперечно, це вплине на терміни, бо виглядає все таким чином, що вже Центральна виборча комісія не встигає в терміни, передбачені чинним законодавством”, - сказав М.ТОМЕНКО.

При цьому він наголосив, що фракція БЮТ залишається на тій позиції, що вибори мають відбуватися на правовій основі та з дотриманням чинного законодавства. “Я би не хотів, щоб ми жили без парламенту до президентської виборчої кампанії”, - сказав він.

М.ТОМЕНКО назвав недоцільною пропозицію представників Партії регіонів фінансувати вибори поза рішенням парламенту за рахунок банківських кредитів. “У кредит ми ще вибори не проводили в Україні. Може, це якась суперідея когось із мільярдерів кредит взяти, то краще ці мільярдери хай самі заплатять, хоча це теж буде незаконно”, - додав заступник голови ВР.

Він також наголосив, що вибори до ВР не можна проводити, оскільки згідно з чинним законодавством досі не створено реєстр виборців. “Я не розумію юристів, які кажуть: давайте цю статтю в законі не читати, закреслимо її олівцем, а читаємо іншу статтю закону. Коли вибори закінчаться, знайдеться якийсь специфічний чоловік, який цей олівець відмалює і скаже: стаття така то не виконана і оскаржить результат виборів”, - сказав він.

Крім того, наголосив М.ТОМЕНКО, незрозумілим залишається, за яким принципом формувати виборчі комісії, оскільки, виходячи з даної ситуації, незрозуміло, які політичні сили знаходяться в опозиції, а які - в коаліції. “Поки ці питання не вирішені, поки не внесені зміни до законів, до тих пір старт виборчої кампанії не просто під загрозою, а він небезпечний, оскільки ми вступаємо в нелегітимні в правовому сенсі вибори”, - додав М.ТОМЕНКО.

Як повідомляв УНІАН, Окружний адміністративний суд міста Києва призупинив дію указу Президента України № 911/2008 «Про дострокове припинення повноважень Верховної Ради України VI скликання та призначення позачергових виборів».

Відповідне рішення було ухвалене Окружним адміністративний судом Києва в рамках адміністративного позову БЮТ до Президента і Центральної виборчої комісії.

Суд також заборонив ЦВК проводити будь-які засідання, пов’язані з організацією позачергових виборів до ВР.