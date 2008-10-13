Тягнибок: агенти Кремля - у верхівці влади і силових структурах

Тягнибок переконаний, що Україні необхідні позачергові вибори до ВР

Київ. 13 жовтня. УНІАН. Лідер Всеукраїнського об’єднання «Свобода» Олег ТЯГНИБОК переконаний, що Україні необхідні позачергові вибори до Верховної Ради.

Як повідомили УНІАН в прес-службі ВО “Свобода”, за словами О.ТЯГНИБОКА, ”сьогоднішні події із спробами зірвати виборчу кампанію із застосуванням рейдерських схем та корумпованих суддів свідчать про те, що продовжується кремлівський сценарій по дестабілізації ситуації в державі”.

Як заявляє О.ТЯГНИБОК, “фактично здійснюється рейдерська атака на державу. І усе це відбувається на фоні серйозної кризи влади, прихованого геноциду української нації, неконтрольованого росту інфляції, деградації трудових ресурсів в Україні та активізації агентури Кремля, якою просякнуті не лише верхівка органів влади, але й силові структури”.

Він також наголосив, що в ситуації глибокої кризи влади та у зв`язку з існуванням “серйозних зовнішніх загроз, в першу чергу від Росії”, перетворення України на парламентську республіку є шляхом до втрати української державності.

У зв’язку з цим О.ТЯГНИБОК заявляє, що “українські націоналісти виступають за персональну відповідальність Президента проти колективної безвідповідальності парламентської республіки”.

”Позачергові вибори необхідні Україні, оскільки лише вони спроможні розпочати процес докорінного очищення влади та зміни системи влади”, - підсумував О.ТЯГНИБОК.