БЮТ: судді працюють під наглядом озброєних людей

Група народних депутатів від БЮТ просять міліцію з’ясувати причини та обставини перебування у кімнаті для нарад Апеляційного адміністративного суду Києва сторонніх осіб.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні в інтерв’ю журналістам біля приміщення згаданого суду повідомив перший заступник голови фракції БЮТ Андрій КОЖЕМ’ЯКІН.

«Народні депутати підготували заяву про злочин, яку ми передаємо в міліцію, і вимагаємо порушення кримінальної справи», - сказав він.

За його словами, після того, як колегія суддів Апеляційного адміністративного суду Києва на чолі із головуючим Михайлом МЕЖЕВИЧЕМ пішла до кімнати для нарад для прийняття рішення за клопотанням БЮТ про відвід М.МЕЖЕВИЧА, до нарадчої кімнати суддів зайшли невідомі особи.

Як зауважив при цьому А.КОЖЕМ’ЯКІН, вони мають при собі зброю.

«Судді працюють практично під дулами пістолетів співробітників СБУ», - сказав він.

Водночас він зауважив, що представники БЮТ вимагатимуть не лише відводу головуючого у суді, але й відводу всієї колегії суду, оскільки, на їхнє переконання, вона не зможе прийняти відповідне до чинного законодавства рішення.

Продовжуючи тему перебування сторонніх осіб в кімнаті нарад суду, А.КОЖЕМ’ЯКІН припустив, що «ці люди таким чином «допомагають» суддям прийняти необхідне рішення».

Як повідомляв УНІАН, представники БЮТ в Апеляційному адміністративному суді Києва сьогодні під час судового засідання заявили відвід судді М.МЕЖЕВИЧУ, який є головою колегії суддів, що розглядає скаргу Секретаріату Президента щодо призупинення дії Указу глави держави про проведення дострокових парламентських виборів.

У зв’язку з цим колегія суддів пішла до кімнати для нарад.