Ющенко словами Петлюри закликав не забувати про меч

Президент України Віктор ЮЩЕНКО взяв участь в урочистих заходах з нагоди Дня українського козацтва та Дня Української повстанської армії, які відбулися у Києві на Софійській площі.

Як повідомили УНІАН у прес-службі глави держави, за участі В.ЮЩЕНКА відбулося урочисте складання клятви новими ліцеїстами військового ліцею ім. Івана Богуна.

В.ЮЩЕНКО привітав юних воїнів із цією визначною подією у їхньому житті.

«Вам випала велика честь навчатися у ліцеї, який носить ім`я одного з найвидатніших українських полководців, легендарного козацького полковника Івана Богуна. Це був вірний сподвижник Богдана Хмельницького, лицар безмежної відваги, блискучий воєначальник, для якого понад усе були честь, свобода і Україна. Будьте ж гідними його слави, слави всіх українських вояків, які зі зброєю в руках боронили Вітчизну. Я вірю у вашу щасливу й звитяжну долю, бо ви склали клятву ліцеїста в святий день», – сказав глава держави у своєму вітальному слові.

Президент звернув увагу, що ліцеїсти не випадково складають клятву на Софійській площі, адже це – «святе місце, яке уособлює велич звитяг Українського духу і зброї». «Звідси розпочиналися переможні походи славних київських князів Аскольда та Святослава. Тут Ярослав Мудрий розгромив печенігів і на честь перемоги звів найвеличніший храм України – Софію Київську. На цьому майдані відбувалися паради військ Української Народної Республіки. Тут крокували славні Січові стрільці під командуванням Євгена Коновальця. Саме на цьому святому місці 22 січня 1919 року було проголошено історичний Акт Злуки Української Народної Республіки та Західно-Української Народної Республіки. Тут стоїть пам`ятник найславнішому козацькому полководцеві й творцеві Української держави – гетьманові Богдану Хмельницькому», – сказав В.ЮЩЕНКО.

Ушановуючи цього року ювілей Національно-визвольної війни українського народу під проводом гетьмана Хмельницького, підкреслив глава держави, ми повинні відчути свій органічний зв`язок з тими часами й тими подіями. «Україна ніколи не вела агресивних воєн. Ми прагнемо миру, ми прагнемо дружби з усіма нашими сусідами», – наголосив Президент. За його словами, стратегічна мета України – членство в об`єднаній родині європейських націй і надійний захист нашого суверенітету в єдиній євроатлантичній системі колективної безпеки.

При цьому В.ЮЩЕНКО підкреслив, що необхідною запорукою незалежності і державності є сильне військо. У зв`язку з цим Президент нагадав слова Симона Петлюри: «Не забуваймо про меч, учімося міцніше тримати його в руках».

В.ЮЩЕНКО заявив, що як Президент і Верховний головнокомандувач Збройних Сил України зробить усе, щоб український солдат, офіцер не відчував браку ні в чому, що потрібно йому для достойного життя й ефективної оборони рідної землі.

Президент повідомив, що найближчим часом має намір підписати Указ «Про Дні української воєнної звитяги», який окреслить ключові переможні дати української історії. «14 жовтня – День Покрови Пресвятої Богородиці, покровительки українського війська, займає у цьому реєстрі чільне місце», – сказав В.ЮЩЕНКО.

З нагоди свята глава держави поклав квіти до пам`ятника Богданові Хмельницькому.