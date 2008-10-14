Заступник Балоги звинуватив Тимошенко у некомпетентності

Фінансова криза, що охопила світ, висвітлила повну безпорадність економічного блоку Кабінету міністрів на чолі з прем`єр-міністром Юлією ТИМОШЕНКО.

Про це, як повідомили УНІАН у прес-службі глави держави, заявив заступник керівника Секретаріату Президента України Андрій КИСЛИНСЬКИЙ.

За його словами, у той час, як уряди країн усього світу об`єднують зусилля для того, щоб ефективно боротися з наслідками фінансової кризи, прем`єр-міністр уперто не помічає небезпеки і замість того, щоб займатися предметними питаннями, завзято бореться з позачерговими виборами. А.КИСЛИНСЬКИЙ повідомив, що уряд сьогодні не проголосував за виділення коштів з державного бюджету на проведення позачергових виборів згідно з указом глави держави.

Більше того, переконаний він, останнім часом складається враження, що проблеми світової економіки Ю.ТИМОШЕНКО використовує з метою прикрити власну некомпетентність.

«Фактично списати власні прорахунки на зовнішні чинники», – констатував заступник глави Секретаріату.

Він вважає, що в останні дні всі є свідками того, як БЮТ та його лідер розв`язують нову кризу – політичну, дестабілізуючи судову систему, блокуючи роботу силових структур та втручаючись в їхню діяльність. Останнє, за словами А.КИСЛИНСЬКОГО, стало відповіддю на оприлюднення фактів можливої причетності Ю.ТИМОШЕНКО до зради національних інтересів.

«Безумовно, такий розвиток подій не може бути невигідним дійсно проукраїнським політичним силам, з чого можна зробити висновок: сценарій має зовнішнє коріння», – сказав заступник глави Секретаріату.

А.КИСЛИНСЬКИЙ вважає зрозумілим, що на фоні обвального падіння рейтингу БЮТ після низки його зрад у Верховній Раді та стрімкого зростання прибічників позачергових виборів, як єдиного цивілізованого європейського способу виходу із кризи, у прем`єр-міністра немає іншого вибору, як знову задіяти через відомі технології «антикризового менеджера».

І не виключено, що вже завтра ми почуємо, що для порятунку в країні потрібна «сильна рука», мається на увазі Ю.ТИМОШЕНКО. Не виключено також, що ці заяви будуть підтримані нашими сусідами. Фактично, це є завершення кастингу на роль ліпшого друга Росії», – сказав А.КИСЛИНСЬКИЙ.

На його думку, у цій ситуації можна констатувати, що кожен день її перебування на посаді голови виконавчої влади завдає значних збитків простим громадянам України. «Замість того, щоб хапатися за крісло, чи не варто поступитися молодим людям, фахівцям, які за підсумками позачергових виборів сформують коаліцію та уряд і зможуть ефективно боротися з економічними наслідками роботи уряду Ю.ТИМОШЕНКО», – констатував А.КИСЛИНСЬКИЙ.