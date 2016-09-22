В ЄС закликають Верховну Раду врахувати правки громадськості до закону про держслужбу
В Європейському Союзі закликають Верховну Раду України врахувати правки громадськості до закону про державну службу (№4370-1).
Про це повідомляє Представництво ЄС в Україні у Twitter.
"Посол Мінгареллі: слушні критичні зауваження громадянського суспільства щодо законопроекту 4370-1 мають бути почуті", - йдеться у повідомленні.
"Справжня дискусія щодо механізму стримувань та противаг має відбутися у ВР", - заявив Мінгареллі.
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Також українську громадськість підтримала посол Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії в Україні Джудіт Гоф.
"Поділяю занепокоєння громадянського суспільства щодо законопроекту №4370-1. Потрібна система контролю і противаг для суспільної довіри до реформи державної служби", - зазначила Гоф.
Як повідомляв УНІАН, експерти громадської платформи «Реанімаційний пакет реформ» закликають народних депутатів відхилити законопроект про внесення змін до закону про державну службу (№ 4370-1), оскільки в ньому закладається механізм узурпації влади президентом.