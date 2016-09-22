Словацький реформатор: найнебезпечніший ворог українців - не Путін, а популісти

Про це в інтерв'ю НВ заявив співголова Стратегічної групи радників по просуванню реформ в Україні Іван Міклош.

На його думку, процес реформ йде повільно, і вкрай важливо, щоб уряд і парламент в наступні два роки до виборів об'єднали свої зусилля і працювали ефективніше, щоб продовжити кредит довіри у населення до того моменту, коли реформи принесуть свої плоди.

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"Адже найнебезпечніший ворог українців — не Володимир Путін, а популісти. Вони користуються нерозумінням, прогалинами в комунікації влади, а також природним страхом людей перед невідомістю і майбутнім. А реформи — це завжди про невідоме. Коли в 2003-2004 роках ми проводили реформи в Словаччині, вони були визнані Світовим банком, експертами та інвесторами одними з кращих у світі. Але 90% обивателів у Словаччині, згідно з нашими опитуваннями, в той час, вважали, що країна рухається неправильним курсом", - заявив Міклош.

"Найбільше мене бентежить, що Україна все ще не пройшла точку неповернення у цьому процесі реформ. І пройде її взагалі, нам покаже наступний рік, іншого часу не буде. Країна постійно перебуває під загрозою дострокових виборів, але навіть якщо вони не відбудуться, у нас все одно залишається не більше року до початку виборчої кампанії-2018. За рік до виборів починається передвиборча кампанія, і мотивація політиків працювати впаде. Тому ця осінь у питанні реформ повинна стати вирішальною. І важливо, щоб усі розуміли: проведення цих реформ сьогодні — політичний виклик, технічно ми знаємо, що робити", - зазначив він.

Повну розмову з Іваном Міклошем читайте у свіжому номері журналу "Новое время".