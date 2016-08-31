Група "Першого грудня" вважає популізм реальною загрозою українській державності

Про це йдеться у зверненні ініціативної групи “Першого грудня”, опублікованому на їхньому сайті.

"Щодня, щогодини, щохвилини його бурхливі виверження демонструють засоби масової інформації. Він крикливий. Він любить телекамери. Йому подобається пафос енергійних слів і порвані сорочки на власних грудях (начебто за злиденний народ!). А водночас – він зовсім не цурається супердорогих іномарок та годинників, прихованих від людського ока маєтків, таємних закордонних рахунків, вишуканих “олігархічних” убрань…", - йдеться у зверненні.

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Члени групи “Першого грудня” наголошують, що суттю популізму є політична корупція.

"Його порожні обіцянки й грізні «прокльони» на адресу «ворогів народу» – хабар утомленому суспільству. За них він прагне отримати прибуток у нечувано великих розмірах. Йому не знайоме почуття відповідальності, тому він охоче втікає в позірну опозиційність. Проте тільки до пори до часу: насправді популісти марять владними кріслами. Вони потрібні їм, щоб зірвати “куш” і втекти. За кордон, або знову в «опозиціонери»", - йдеться у зверненні.

"Популізм миттєво розпізнає “своїх” і лучить їх у мережі корупційної змови. Протиставитись цьому можна свідомою солідарністю здорових і творчих осередків суспільства, об’єднаних задля реального реформування країни. Протиставити популізмові можна лише громадянську зрілість. А зрілість передбачає відповідальність. За себе, необдурених. За своїх нащадків. За країну, в якій живеш і яка назавжди є твоєю батьківщиною", - наголошують автори звернення.