Сепаратист Жилін був агентом ФСБ – Шкіряк

Радник голови МВС Зорян Шкіряк схиляється до версії про те, що вбивство сепаратиста Жиліна спланували російські спецслужби. Про це він заявив в ефірі Еспресо.TV.

"Якщо факт смерті (Жиліна, - ред.) буде підтверджений, то туди йому і дорога. Ми повинні менше займатися припущеннями, а звертати увагу на ті, події, які передували цьому інциденту. Мушу вам повідомити, що до сьогодні жодного юридичного підтвердження смерті громадянина України Жиліна від правоохоронних органів і російської влади не отримували", - заявив Шкіряк.

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Він уточнив, що є прихильником версії того, що це було сплановане вбивство російських спецслужб, проте не виключає, що це може бути інсинуацією.

"Жилін був цінним свідком, він був добре обізнаний у тих злочинах, які скоювала РФ на території України, він був прямим агентом ФСБ і ще з Майдану він виконував завдання російських спецслужб", - заявив Шкіряк.

Він нагадав, що Жилін перебував у міждержавному і міжнародному розшуках.

Як повідомляв УНІАН, 19 вересня на території елітного селища Горки-2 в Одинцовському районі Московської області Російської Федерації у ресторані "Вітерець" кілер розстріляв двох осіб, одним із яких виявився лідер харківської терористичної організації "Оплот" і противник Євромайдану Євген Жилін. Жиліна було вбито, а його знайомий Андрій Козирєв дістав поранення.

Радник міністра МВС України Зорян Шкіряк 20 вересня повідомив, що представники міністерства внутрішніх справ РФ підтвердили факт загибелі Жиліна, однак очікується офіційне підтвердження. Водночас, він не виключив, що що його смерть могла інсценувати ФСБ Росії.

У прокуратурі Харківської області сьогодні повідомили, що не отримували офіційного підтвердження факту смерті Жиліна. Стосовно лідера "Оплоту" в області відкрито кілька кримінальних проваджень і його оголошено в розшук.