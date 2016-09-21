ЗМІ: у справі про вбивство Жиліна з'явився "вугільний слід"

Про це повідомляє російське видання КоммерсантЪ, посилаючись на свої джерела.

Андрій Козирєв, важко поранений в горло, ще до того, як його забрала швидка прохрипів поліцейським, що "зустріч стосувалася шахт Донбасу". Співрозмовники видання відмовилися сказати, чи назвав поранений ім'я людини, з яким "оплотівці" збиралися зустрітися.

Читайте такожЗМІ дізналися про зв'язки вбитого під Москвою ватажка "Оплоту" Жиліна з сином Януковича

Слідство припускає, що той чоловік, з яким Жилін збирався обговорити питання з вугіллям, і міг виявитися вбивцею.

Співрозмовник "КоммерсантЪ", який добре знав лідера "Оплоту", розповідає, що після переїзду в Росію Жилін був задіяний у напівлегальних схемах з постачання бензину і дизпалива на окуповані території Донбасу, здійснювані бізнесменом Сергієм Курченком. Крім того, Жилін займався поставками вугілля з ОРДО і ОРЛО як в Україну, так і Росію.

Як повідомляв УНІАН, 19 вересня російські ЗМІ повідомили, що в Підмосков'ї кілер розстріляв двох людей, одним з яких виявився лідер харківської терористичної організації "Оплот" і противник Євромайдану Євген Жилін. Вбивство сталося в ресторані "Вітерець" на території елітного селища Горки-2 в Одинцовському районі Московської області.

Читайте такожРосЗМІ опублікували перші відео з ймовірного місця вбивства сепаратиста Жиліна

Під час допитів свідків було встановлено, що ретельно загримований кілер чекав потерпілих за сусіднім столом близько 20 хвилин. Після того як чоловіки прийшли в ресторан і зробили замовлення, кілер підійшов і зробив у них серію пострілів. Жилін був убитий, а його знайомий отримав поранення і був госпіталізований.

Жиліна вбили під час зустрічі, яка була призначена з метою вирішення «питань бізнесу», повідомили в Слідчому комітеті Росії.