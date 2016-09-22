НАЗК виділило 71 мільйон чотирьом партіям: БПП отримає 24 мільйони з бюджету, "Самопоміч" - 12

Про це на своїй сторінці у Facebook написала глава НАЗК Наталія Корчак.

Так, кошти на фінансування статутної діяльності отримають БПП, "Самопоміч", "Народний фронт" і Радикальна партія.

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"Це кошти у розмірі 25% від загального розміру щорічного державного фінансування. Таким чином, БПП отримає 24771,8 тис. грн , "Самопоміч" - 12461,65 тис. грн., "Народний фронт" - 25136,4 тис. грн , РПЛ - 8453,925 тис. грн", - йдеться у її повідомленні.

Крім того, зазначила Корчак, НАЗК, відповідно до вимог чинного законодавства, не може надати такого фінансування партіям "Батьківщина" та "Опозиційний блок".

"Партія "Батьківщина" не надала до Агентства своєї позиції щодо держфінансування (НАЗК не має ні офіційної відмови, ні згоди на отримання партією коштів). Партія "Опозиційний блок", попри публічну заяву про відмову від фінансування, так і не надала до Агентства заяву у паперовому вигляді, - наголосила глава НАЗК.

Нагадаємо, у жовтні 2015 року Рада ухвалила закон про фінансування партій з держбюджету.