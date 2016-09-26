Порошенко: брехня – це козир Путіна

Про це заявив президент України Петро Порошенко на каналі CNN.

Голова держави зазначив, що обстріл гуманітарної колони в Сирії, від якого росіяни ретельно відхрещуються, дуже нагадав йому обстріл житлових кварталів Краматорська російською зброєю.

"Росія живе у паралельному світі. Брехня – це козир Путіна. З такою поведінкою майже неможливо, або дуже важко вести перемовини", - заявив Порошенко.

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Як повідомляв УНІАН, гуманітарний конвой ООН і сирійського Червоного півмісяця потрапив під авіаудар в провінції Алеппо. Літаки розбомбили 18 з 31 вантажівки з медикаментами, пшеницею і зимовим одягом.

Заступник генсека ООН з гуманітарних питань Стівен О'Брайан заявив, що якщо "жорстокий напад" буде визнано умисним, його прирівняють до військового злочину. За словами О'Брайана, постраждали щонайменше 18 з 31 вантажівки.

Перед цим командування армії Асада заявило, що виходить з оголошеного 12 вересня угоди про припинення вогню в районі міста Алеппо, яке було досягнуто після довгих російсько-американських переговорів.