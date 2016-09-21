Два російські бомбардувальники були помічені в районі нападу на гуманітарну колону в Сирії - Reuters

Про це повідомляє Reuters з посиланням на чиновників американського уряду, які посилаються на дані розвідки.

Співрозмовники видання заявили, що саме ці дані розвідки дозволили їм дійти до висновку, що саме Росія несе відповідальність за те, що трапилося.

Читайте такожАтака на гуманітарну колону в Сирії: з'явилося відео авіаудару

Видання нагадує, що Росія заперечує причетність своїх літаків або літаків військ Асада до обстрілу гуманітарної колони.

Раніше CNN повідомляв про те, що США прийшли до попереднього висновку про причетність Росії до авіаударів по гуманітарному конвою ООН в Сирії. «Всі докази схиляють до такого висновку», - сказало джерело видання.

Як повідомляв УНІАН, гуманітарний конвой ООН і сирійського Червоного Півмісяця потрапив під авіаудару в провінції Алеппо.

Читайте такожВійська Асада вийшли з перемир'я через "порушення режиму тиші"

Заступник генсека ООН з гуманітарних питань Стівен О'Брайан заявив, що якщо "жорстокий напад" буде визнано умисним, його прирівняють до військового злочину. За словами О'Брайана, постраждали щонайменше 18 з 31 вантажівки.

Перед цим командування армії Асада заявило, що виходить з оголошеного 12 вересня угоди про припинення вогню в районі міста Алеппо, яке було досягнуто після довгих російсько-американських переговорів.