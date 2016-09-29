В Австрії працює потужне проросійське лобі - Геращенко

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила перший віце-спікер Ради, представник України в гуманітарній підгрупі Тристоронньої контактної групи Ірина Геращенко.

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За її словами, в Австрії багато політиків виступають за послаблення чи зняття санкцій проти РФ, виголошуючи при цьому наступні аргументи: "в нас немає сумнівів російського впливу на конфлікт на Донбасі, ми засуджуємо анексію Криму, але ж санкції не спрацювали, не зупинили війну".

"В Австрії працює потужне проросійське лобі, тут околачується і чимало екс- регіоналів та регіоналок, які не втрачають жодної можливості напакостити Україні. Тому віденський напрямок у нашій міжнародній політиці потребує посиленої уваги", - наголосила Геращенко.