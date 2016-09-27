Лідери ЄС у жовтні обговорять відносини з Росією - Reuters

Про це повідомляє DT.ua з посиланням на Reuters.

Включення цього питання до порядку денного було потрібно на тлі того, як низка країн-членів ЄС висловлюють все більше роздратування економічними санкціями проти Москви, введеними Брюсселем через роль РФ у кризі в Україні.

Читайте такожСША не розглядають можливість пом'якшення санкцій проти РФ

Але, швидше за все, санкції проти РФ залишаться в силі, особливо ті, що стосуються анексії Криму, зазначає видання.

Reuters нагадує, що ряд журналістських розслідувань нещодавно показав, як європейські компанії, в тому числі німецький рітейлер Metro та французький Auchan вели бізнес у Криму, незважаючи на режим штрафних санкцій.

Втім є п'ять країн, які скептично ставляться до питання продовження санкцій проти Росії: Італія, Греція, Кіпр, Словаччина і Угорщина прагнуть повернутися до ведення бізнесу з РФ, головним постачальником газу ЄС, не в останню чергу для того, щоб допомогти компенсувати повільні темпи економічного зростання в Європі.

"Продовжувати санкцій стає все важче. Але це можна було б зробити, якби переконати ключових скептиків у тому, що існують і інші елементи в політиці ЄС щодо Росії, а не тільки санкції", сказав високопоставлений чиновник ЄС.

Читайте такожЕксперти про російських контрсанкції: вони не позначилися на економіці Заходу

У той же час інший чиновник прогнозує, що ситуація з санкціями залишиться практично на тому ж місці, як зараз. За його словами, ніхто з членів ЄС не хоче виглядати єдиною країною, яка заблокує рішення (повинно прийматися одноголосно - ред.). Інша справа, якщо таких країн буде кілька.

Видання нагадує, що нещодавно Італія закликала ретельніше обговорювати санкції замість того, щоб просто технічно їх продовжувати кожні шість місяців.

Держави, які налаштовані менш дружньо по відношенню до Росії, все частіше визнають, що деякі поступки можуть бути необхідні для підтримання загальної позиції щодо санкцій. "Нам потрібно поговорити про наших спільних інтересах з Росією, залишаючись при цьому одностайними щодо санкцій", - сказав один такий дипломат.