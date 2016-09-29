"Голокост від куль": Яценюк у роковини Бабиного Яру пояснив, чому потрібно пам'ятати про трагедію

Про це лідер політичної партії "Народний фронт" написав на своїй сторінці у Facebook у день 75-ї річниці початку розстрілів.

Лідер "Народного фронту" зазначив, що нині - "роковини однієї з найбільш жахливих сторінок Голокосту – "Голокосту від куль": "Там убивали євреїв, ромів, українців".

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"Сьогодні у Бабиному Яру буде молитва. Ми пам’ятаємо і мусимо пам'ятати. Щоби і наші нащадки, і нащадки нащадків знали, чим може обернутися окупація, тоталітарне поневолення, імперіалізм і людиноненависництво. Щоби не дати злу крокувати далі, вбивати, мордувати і спалювати. Щоби захистити життя і людську гідність в нашій країні і на цілій планеті", - наголосив Яценюк.