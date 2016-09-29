В держбюджеті на наступний рік не враховані потреби громад - Палиця

Про це 29 вересня, під час прес-конференції за результатами IX з’їзду "Українського об’єднання патріотів – УКРОП", заявив голова Волинської обласної ради, член президії політради УКРОПу Ігор Палиця.

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«У моєму розумінні бюджет держави – це як у сім'ї, коли голова родини ставить собі завдання, що треба купити, продати або на чому слід зекономити, щоб задовольнити бажання своїх рідних. Сім'я нашого Кабміну – це вся Україна. Так от, з Україною ніхто не радився. Обласні ради, місцеві громади ніхто не питав», – заявив Ігор Палиця.

При цьому політик наголосив, що в рамках децентралізації деякі міста збільшили свої бюджети в кілька разів, в той час як невеликі області, де немає промислового потенціалу, мають дірки в скарбниці. «Наприклад, бюджет розвитку Волинської області – 150 млн грн, бюджет розвитку Дніпропетровщини – 2,5 млрд грн, Львівської – 2 млрд грн. Про які бюджети ми говоримо?» – наголосив укропівець.

Також голова Волинської облради висловив сумнів у тому, що кошти, які виділяються на посилення обороноздатності, витрачаються прозоро. «Я не думаю, що, коли влада вибирає, купити їй танк чи виділити кошти на школу в селі, вона не може знайти можливості підтримати школу. Це не бюджет, це профанація», – наголосив Ігор Палиця.