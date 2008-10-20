Тимошенко говоритиме з лідерами фракцій при пресі

Зустріч розпочнеться о 12.00

Сьогодні о 12.00 розпочнеться засідання голів фракцій Верховної Ради України за участю прем`єр-міністра Юлії ТИМОШЕНКО (вул. Грушевського, 5, третій поверх, зала нарад, вхід через 9-й під`їзд). Як повідомили УНІАН у прес-службі ВР, представники засобів масової інформації будуть присутні протягом усього заходу. Вхід за картками акредитації.

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