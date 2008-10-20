Тимошенко готова здати кількох міністрів в обмін на мегакоаліцію у ВР

Прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО сьогодні на засіданні Ради національної безпеки та оборони запропонує створення «мегакоаліції» у Верховній Раді.

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона сказала в інтерв’ю журналістам.

Ю.ТИМОШЕНКО повідомила, що сьогодні обов’язково візьме участь у засіданні РНБО і буде «пропонувати проект повної консолідації політикуму, повної консолідації парламенту в мегакоаліції, і якщо потрібно, то ротацію певних міністрів в уряді для того, щоб ця коаліція дійсно відчувала і роботу уряду, і спільну відповідальність за всі дії».

Вона зазначила, що це буде «прекрасна нагода» висловитися з даного питання.