Тимошенко готова здати кількох міністрів в обмін на мегакоаліцію у ВР
13:43, 20 жовтня 2008Політика
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Прем`єр прийде на засідання РНБО
Прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО сьогодні на засіданні Ради національної безпеки та оборони запропонує створення «мегакоаліції» у Верховній Раді.
Як передає кореспондент УНІАН, про це вона сказала в інтерв’ю журналістам.
Ю.ТИМОШЕНКО повідомила, що сьогодні обов’язково візьме участь у засіданні РНБО і буде «пропонувати проект повної консолідації політикуму, повної консолідації парламенту в мегакоаліції, і якщо потрібно, то ротацію певних міністрів в уряді для того, щоб ця коаліція дійсно відчувала і роботу уряду, і спільну відповідальність за всі дії».
Вона зазначила, що це буде «прекрасна нагода» висловитися з даного питання.
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