Яценюк каже, що Раду розблокували, але надії на роботу мало

У пленарному засіданні Верховної Ради оголошено перерву до 11.05

Як передає кореспондент УНІАН, голова ВР Арсеній ЯЦЕНЮК зазначив, що роботу парламенту сьогодні розблоковано (фракція БЮТ сьогодні, на відміну від попередніх днів, уже не блокує трибуну та президію парламенту – УНІАН), «хоча надії на подальшу роботу мало».

Він повідомив, що вчора о 21.15 Кабінет міністрів України направив до ВР законопроект про подолання економічної кризи.

«Я цей законопроект щойно розписав на відповідні профільні комітети», - повідомив А.ЯЦЕНЮК.

За його словами, вчора після зустрічі з прем’єр-міністром України Юлією ТИМОШЕНКО «ми мали ще дискусію на рівні керівників фракцій щодо того, як розглядати цей законопроект та інші законопроекти».

Голова ВР запропонував зібратися керівникам фракцій для того, щоб сформувати порядок розгляду законопроекту. Він зауважив, що йдеться про годинну перерву.

Водночас він не виключив, що перерва затягнеться, і робота парламенту розпочнеться лише о 16-й годині.

Як сказав А.ЯЦЕНЮК, документ складається з 27 сторінок, і він ще має бути розглянутий профільними комітетами.

А.ЯЦЕНЮК знову наголосив, що на порядку денному - вирішення як економічної, так і політичної кризи. «І вирішувати одне без іншого навряд чи буде можливим, а якщо і буде можливим, то це означає не результативність прийняття жодного з рішень», - додав він.