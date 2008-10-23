Держсекретар МЗС ФРН виправдовується перед Україною

Державний секретар МЗС ФРН Гернот ЕРЛЕР підтвердив готовність Німеччини продовжувати діалог з Україною з питань європейської та євроатлантичної інтеграції.

Як повідомили УНІАН у прес-службі МЗС України, про це Г.ЕРЛЕР сказав під час зустрічі із заступником міністра закордонних справ України Костянтином ЄЛІСЄЄВИМ.

К.ЄЛІСЄЄВ довів до відома співрозмовника зміст коментаря МЗС Україниу зв’язку з висловлюваннями Г.ЕРЛЕРА щодо євроатлантичних прагнень України та наголосив, що рішення про інтеграцію України до НАТО було прийнято на Бухарестському саміті Альянсу і залишається незмінним.

У відповідь Г.ЕРЛЕР відзначив, що Німеччина не ставить під сумнів можливість України робити внесок у міжнародні миротворчі зусилля під егідою НАТО та привітав у цьому зв’язку її вагомий внесок. Він також наголосив, що стратегічне рішення Бухарестського саміту залишається чинним.

Державний секретар МЗС ФРН наголосив, що деякі його цитати, які прозвучали у ході відеомосту Москва-Берлін, були неправильно проінтерпретовані пресою. Він також зауважив, що окремі висловлювання відображали його особисту думку, а не позицію уряду ФРН.

Як повідомляв УНІАН, 22 жовтня МЗС України висловило здивування з приводу висловлювань Г.ЕРЛЕРА під час відеомосту Москва-Берлін.

Г. ЕРЛЕР сказав, що продовження Україною курсу на інтеграцію в НАТО загрожує розколом країни. Він зазначив, що в Україні в питанні вступу до НАТО є протилежні точки зору.

При цьому Г.ЕРЛЕР підкреслив, що ставлення до вступу в НАТО дуже чітко розподіляється по території України: схід – категорично проти, захід – за вступ до Альянсу.

«До тих пір, поки становище таке, абсолютно очевидно, що існує велика небезпека нестабільності в Україні, і продовження курсу на інтеграцію в НАТО призведе до ще більшого розколу країни. Ми не маємо наміру дестабілізувати сусідню країну такими кроками, що може призвести до її розколу», - підкреслив Г.ЕРЛЕР.

За словами Г.ЕРЛЕРА, стримана позиція Німеччини щодо приєднання України і Грузії до ПДЧ жодним чином не пов`язана з останніми подіями на Кавказі. За його словами, побоювання Німеччини та інших країн ЄС стали очевидними на Бухарестському саміті НАТО. Г.ЕРЛЕР додав, що це стосується внутрішньої готовності країн інтегруватися до Альянсу, ходу внутрішніх реформ, роботи демократичних інституцій і спроможності робити внесок у безпеку НАТО. «Поки немає причин говорити про такі високі стандарти кандидатів», - сказав він. Г.ЕРЛЕР вважає, що з моменту Бухарестського саміту мало що змінилося, й ці чинники відіграватимуть велику роль під час зустрічі міністрів закордонних справ країн НАТО в грудні.