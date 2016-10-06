Візовий режим з Росією зупинить потік диверсантів - нардеп НФ

Про це заявив народний депутат фракції "Народний фронт", перший заступник голови Комітету з питань правової політики та правосуддя Леонід Ємець в коментарях журналістам.

"Візовий режим означає, що українська держава, яка перебуває зараз у стані війни з Росією, отримає змогу контролювати, хто переходить український кордон. Поки ми отримуємо інформацію про це уже як постфактум. Це неможливо, це небезпечно для нашої держави в плані обороноздатності", - сказав він.

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"Тому ми хочемо і маємо право чітко визначати, хто із громадян РФ хоче прибути до нас в Україну, отримати прізвища цих громадян, контролювати їх перебування та виїзд - це в інтересах нашої безпеки. Інакше ми постійно отримуватимемо диверсантів, які тут знаходяться, аби знищити наш спокій, наш мир і нашу українську державу", - додав народний депутат.

Представник "Народного фронту" також спростував закиди окремих політичних сил, що "введення візового режиму з Росією начебто погіршить процес обміну полоненими".

"Ці речі ніяк не дотичні з візовим режимом. Обміном полоненими займаються окремі спеціалісти з окремих спецслужб і долучені до них дипломати, а візовий режим - це інше питання", - сказав Леонід Ємець.

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Народний депутат також висловив обурення, що деякі політики закривають очі на реальну війну з Росією.

"Вони сидять у теплих кабінетах, кав'ярнях у місті Києві, сподіваючись, що можуть відсидітися. На жаль, у реальному житті так не буває. Війна приходить навіть до тих, хто робить вигляд, що її немає", - резюмував представник "Народного фронту".