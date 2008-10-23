Янукович бере під крило Медведчука?

Найближчим часом у Партію регіонів (ПР) можуть влитися відразу кілька політичних сил: Партія промисловців і підприємців (ПППУ), партія "Віче" і Соціал-демократична партія (об`єднана) (СДПУ(о)).

Про це повідомляє сьогодні видання “Коммерсант-Украина” з посиланням на джерело в керівництві ПР.

«Об`єднувальний процес з ПППУ і "Віче" знаходиться на стадії завершення, після чого їх представники будуть прийняті в Партію регіонів», – повідомив газеті один із заступників голови фракції ПР, який побажав залишитися неназваним.

Член політради ПППУ Лев ГНАТЕНКО вчора розповів виданню, що в партії справді склалася критична ситуація, але питання про злиття з ПР поки не обговорювалося, хоча він і не виключає такого варіанту перебігу подій. Він також повідомив, що вже в п`ятницю керівництво ПППУ проведе "робочу зустріч" з головами обласних організацій, що залишилися, на якій і буде прийняте рішення "про подальше існування партії".

Що стосується партії "Віче", то, за словами її колишнього члена, що пізніше вступила в Партію регіонів, народного депутата фракції ПР Ірини ГОРІНОЇ, питання про злиття знаходиться на стадії обговорення.

“У "Віче" близько трьохсот депутатів у місцевих радах, і практично скрізь вони співробітничають з Партією регіонів. Тому ми поки що думаємо, чи доцільно це робити, чи ж сьогоднішня співпраця принесе більше користі?” – зазначила І.ГОРІНА.

Учора газеті також стало відомо, що в останні дні велися активні переговори про формат участі у виборах з СДПУ(о). За словами джерел у Партії регіонів, з СДПУ(о), на відміну від ПППУ і "Віче", йдуть конкретніші переговори.

“Ми їм (СДПУ(о)) висунули дві вимоги: насамперед відмовитися від підтримки Юлії ТИМОШЕНКО, а також заявити про саморозпуск з подальшим вступом членів СДПУ(о) до лав Партії регіонів”, - розповіло виданню джерело в ПР.

Натомість, як стверджує один із заступників голови фракції ПР, есдекам гарантуються два місця в прохідній частині виборчого списку Партії регіонів.

Як стало відомо “Коммерсанту”, ці місця мають намір зайняти колишній голова адміністрації президента Леоніда КУЧМИ Віктор МЕДВЕДЧУК і голова СДПУ(о) Юрій ЗАГОРОДНІЙ. За словами джерела, питання про внесення есдеків до виборчого списку ПР уже вирішене. Учора Ю.ЗАГОРОДНІЙ не спростував, але й не підтвердив газеті цю інформацію.

Як повідомляв УНІАН, учора лідер Партії Регіонів Віктор ЯНУКОВИЧ заявив на прес-конференції в Сімферополі, що його партія веде переговори про включення в свої лави кількох партій.