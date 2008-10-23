Кріль пригадав Тимошенко її наказ ігнорувати суди

Подання законопроекту "Про внесення змін до Закону "Про судоустрій України" стало логічним продовженням наступу прем’єр-міністра Юлії ТИМОШЕНКО на судову систему, заявляє народний депутат, голова партії “Єдиний Центр” Ігор КРІЛЬ.

Як повідомили УНІАН у прес-службі партії, за його словами, "цілий розділ виборчої програми БЮТ та не прийнятої програми діяльності уряду під гучними назвами "Судово-правовий прорив" та "Справедливе, неупереджене та доступне судочинство" вмістився у двох рядках. Їх суть - підпорядкування судової гілки влади виконавчій, а саме уряду".

І.КРІЛЬ зауважив: "Взимку цього року Ю.ТИМОШЕНКО давала розпорядження податківцям та митникам не виконувати рішення судів. Потім вона намагалася не помічати судових рішень у справах приватизації та керівництва ФДМ, врешті-решт депутати від БЮТ почали банально захоплювати суди".

"Цей "судово-незаконний" прорив вказує, що єдиним напрямком так званих урядових реформ є спроба сконцентрувати та як найдовше утримати у своїх руках якомога більше влади. Заради цього БЮТ готовий піти і на руйнацію незалежності судової системи", - наголосив голова “Єдиного Центру”.