Венеціанська комісія готова здійснювати експертизу законопроектів, спрямованих на реалізацію реформ в Україні.

Як повідомляється на Урядовому порталі, про це голова комісії Джанні Букіккіо заявив на зустрічі з прем’єр-міністром України Володимиром Гройсманом.

Глава Уряду зазначив, що в Україні реалізується низка важливих реформ, акцентувавши увагу співрозмовника на реформі децентралізації влади, судовій реформі. Так,парламентом схвалено зміни до Конституції в частині правосуддя та низку законів для впровадження реформи судової системи.

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«Це та гілка влади, яка має бути бездоганно чистою, бездоганно відкритою, зрозумілою і яка має отримати бездоганну репутацію і довіру суспільства», - наголосив Гройсман.

Голова уряду також підкреслив, що в Україні створені ефективні механізми боротьби з корупцією.

«Сьогодні весь інструментарій - і законодавчий, і інституційний - боротьби з корупцією фактично сформований», - зазначив Гройсман.

Він підкреслив, що реформа судової системи «дасть можливість замкнути схему невідворотності покарання, в тому числі і за корупційні прояви».

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Під час обговорення реформи децентралізації Гройсман зазначив, що процес об’єднання громад набирає обертів.

«Я вважаю, що треба більше працювати з лідерами громад, допомагати їм об’єднуватися», - зазначив глава уряду.

Гройсман подякував голові Венеціанської комісії за підтримку перетворень в Україні.