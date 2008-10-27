Тимошенко отримала на горіхи від бютівців

Депутати від БЮТ, які представляють великий бізнес, розкритикували законопроект уряду щодо антикризових заходів уряду для боротьби з наслідками світової фінансової кризи.

Про це в понеділок пише газета "Дело".

Проти підвищення ставок акцизів на автомобілі висловився "бютівець" Таріел Васадзе, який контролює компанію "Укравто" — найбільшого виробника й імпортера автомобілів в Україні.

Він вважає, що запропоновані урядом заходи тільки погіршать ситуацію на вітчизняному автомобільному ринку.

"Мінфін знайшов джерело для наповнення бюджету, але це убиває вітчизняне виробництво", — вважає Васадзе.

Як відомо, Кабмін в антикризовому законопроекті запропонував підвищити акцизні ставки у 5-10 разів. Зараз середня вартість акцизу складає 200 доларів за автомобіль. Якщо будуть прийняті пропозиції Кабміну, з нового року доведеться платити близько тисячу доларів.

Кабмін розраховує на 2,5 мільярди гривень додаткових надходжень. Однак Васадзе наполягає на тому, що необхідно не акцизи підвищувати, а упорядкувати мита.

Інший "бютівец" Сергій Пашинський висловився проти збільшення вдвічі акцизів на нафтопродукти.

У запропонованому Кабміном варіанті законопроекту акциз на бензин збільшений майже в два рази — до 110 євро за тонну (зараз він складає 60 євро).

"Я наполягатиму на тому, щоб збільшення акцизу не було. Це приведе до того, що нафтотрейдери, підвищивши ціни, діставатимуть надзвичайний прибуток", — вважає депутат.

За словами Пашинського, для того щоб підвищити акциз, необхідно ввести жорсткішу систему адміністрування. "Ситуація з падінням цін на нафту показала, що на ринку існує картельна змова — нафтотрейдери знизили вартість бензину тільки на кілька відсотків, у той час як нафта подешевшала удвічі", — говорить депутат.

Проблеми в уряду можуть виникнути і з запланованим уведенням щорічного податку на нерухомість.

Розробкою даного законопроекту, який не потрапив у пакет антикризових заходів, займається Міністерство фінансів. Однак, за словами глави відомства Віктора Пинзеника, до 1 листопада підготувати його не вдасться.

Сумнівається в тому, що закон взагалі буде прийнятий, глава Державної податкової адміністрації Сергій Буряк. "Щорічний податок на нерухомість складний, його важко адмініструвати, поки для цього немає необхідної бази", — говорить Буряк.

Українська правда