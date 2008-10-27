Регіонали не беруть участь у мозковому штурмі

Представники фракції Партії регіонів не беруть участі в нараді робочої групи з вироблення єдиного антикризового законопроекту, заявляє народний депутат, заступник голови цієї фракції Ганна ГЕРМАН.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Партії регіонів, вона підкреслила, що «Партія регіонів внесла свою програму виходу з кризи і готова нести відповідальність за її реалізацію».

За словами Г.ГЕРМАН, оскільки ця програма принципово відрізняється від урядових пропозицій, Партія регіонів не може брати участі в роботі над спільним з урядом антикризовим законопроектом.

«Наші підходи принципово інші, і ми не хочемо, щоб уся тяжкість від згортання соціальних програм лягла на плечі простих людей», - пояснила таке рішення депутат.

Ще раз підкресливши, що в Партії регіонів є своє бачення того, як можна зберегти вітчизняну промисловість від кризи, Г.ГЕРМАН зазначила: «У БЮТ інші акценти», і додала, що запропоновані урядом підходи «неправильні, шкідливі і небезпечні для майбутнього України».