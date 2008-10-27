АМК порушив справу проти найбільших нафтотрейдерів

Антимонопольний комітет України у понеділок порушив справу проти найбільших нафтотрейдерів за підозрою у змові з метою необгрунтованого завищення цін на бензин на автозаправних станціях.

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам у Полтаві повідомив виконуючий обов`язки голови АМКУ Олександр МЕЛЬНИЧЕНКО.

Зокрема, за його словами, йдеться про розслідування синхронного підвищення цін на бензин А-95 у столиці і Київській області.

“В усьому світі ціна знижується, а у нас підвищують. Адекватною має бути реакція... ціна операторів АЗС має бути економічно обгрунтованою і конкурентною", - сказав він.

При цьому О.МЕЛЬНИЧЕНКО відмовився назвати порушників, пославшись на таємницю слідства, але пообіцяв назвати їх після закінчення розслідування.

Нагадаємо, в 2008 році АМКУ кілька разів штрафував нафтотрейдерів, зокрема за необгрунтоване підвищення цін на нафтопродукти. У серпні АМКУ оштрафував компанію "Укртатнафта" (Кременчуцький нафтопереробний завод) на 0,3 млн. гривень за необгрунтоване підвищення цін на бензин у листопаді-грудні 2007 року. У липні комітет оштрафував компанію "Лисичанський НПЗ" (ЗАТ "ЛИНІК", Луганська область) на 500 тис. гривень за зловживання монопольним становищем. Також комітет порушив справу проти компанії "Укртатнафта", концерну Галнафтогаз" (Львів), нафтопереробного комплексу "Галичина" (Дрогобич, Львівська область), Лисичанського НПЗ, "Нафтохіміка Прикарпаття" (Івано-Франківська область) і компанії "ЛУКОЙЛ - Одеський нафтопереробний завод" за ознаками антиконкурентних узгоджених дій.