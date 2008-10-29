Міністр задумав створити ліцей з надзвийчайних ситуацій

Керівництво Міністерства з питань надзвичайних ситуацій планує створити при одному зі своїх вищих навчальних закладів ліцей, в якому навчатимуться підлітки.

Як передає кореспондент УНІАН, про це в інтерв’ю журналістам в Гомелі заявив глава МНС України Володимир ШАНДРА після підписання зі своїм білоруським колегою плану заходів щодо співробітництва у сфері попередження надзвичайних ситуацій і ліквідації їх наслідків на 2009-2012 роки.

«Я зацікавлений, щоб реально цей ліцей зробити», - сказав міністр, висловивши думку, що на наступний навчальний рік міністерство вийде з відповідною ініціативою.

За його словами, насамперед, МНС планує розглянути утворення такого навчального закладу при Харківському інституті МНС, оскільки, як сказав В.ШАНДРА, «безумовно, будувати заново, це надзвичайно дорого, у нас є багато закинутих військових містечок, піонерських таборів».

У той же час міністр зауважив, що для створення такого навчального закладу «потрібна добра воля і народних депутатів, і Міністерства фінансів», щоб внести відповідні доповнення до бюджету на наступний рік.