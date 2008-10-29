Томенко відкрив таємницю про кредит МВФ

Кредит Міжнародного Валютного Фонду Україна має отримати під невеликий відсоток і не на один рік.

Про це в ефірі "5 каналу" заявив віце-спікер Микола Томенко (БЮТ). Проте це відбудеться лише якщо Верховна Рада таки спроможеться ухвалити пакет антикризових заходів.

"Я відкрию вам таємницю. Бо тут усілякі фантастичні речі говорять про те, що чи на рік ми беремо кредит, чи під 100%. Берем ми кредит – в разі, якщо ВР проголосує за цей законопроект – на 15 років під 4%", - сказав Томенко.

Українська правда