Посол ЄС в Україні зустрівся із керівником депгрупи "Відродження" Віталієм Хомутинніком

Під час заходу Віталій Хомутиннік розповів послу ЄС в Україні, що депутатська група «Партія «Відродження» послідовно підтримує вектор України на євроінтеграцію і голосувала за всі проекти законів, необхідні для підписання Угоди про Асоціацію з ЄС, а також виконання вимог Євросоюзу щодо візової лібералізації з Україною.

Сторони обговорили стан впровадження реформ в Україні, ефективність роботи Верховної Ради та питання подальшої співпраці з ЄС. Віталій Хомутиннік заявив про готовність "Партії «Відродження» підтримати «енергетичний пакет» законопроектів, подальше проведення судової реформи та якнайшвидше призначення нового складу ЦВК.

В ході зустрічі сторони також торкнулись проблематики зняття мораторію на експорт лісу-кругляка, що є однією з умов отримання чергового траншу у 600 мільйонів євро макрофінансової допомоги Євросоюзу для України. «Щодо відміни мораторію на експорт лісу-кругляка, депутатська група «Партія «Відродження» пропонувала би шукати компромісне рішення у цьому питанні. Такими альтернативними рішеннями можуть бути скасування мораторію, але паралельно із цим запровадження таких інструментів як встановлення експортного мита, дозволеного в рамках зобов’язань України у СОТ, або квотування експорту лісу-кругляка. За допомогою таких інструментів Україна зможе контролювати обсяг експорту лісу та не допускати надмірного його вивозу», - зазначив Віталій Хомутиннік.