Луценко призначив нового прокурора Запоріжжя після скандалу про "злив" справ

Генеральний прокурор Юрій Луценко представив нового очільника прокуратури Запорізької області.

Про це на своїй сторінці у Twitter повідомила прес-секретар Луценка Лариса Сарган.

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Так, новим прокурором області став Валерій Романов, який до цього обіймав посаду заступника прокурора Харківської області.

Генеральний прокурор Юрій Луценко представив колективу Запорізької обласної прокуратури нового керівника - Валерія Романова. pic.twitter.com/idQ8Om66VM — Лариса Сарган (@SarganLarysa) 19 октября 2016 г.

Нагадаємо, 17 жовтня стало відомо, що очільник генпрокуратури Юрій Луценко готує наказ про звільнення прокурора Запорізької області Олександра Шацького.

"Була перевірка Служби безпеки. СБУ скасувала йому доступ до державної таємниці, а також призупинила такий доступ всій обласній прокуратурі через бездіяльність керівника обласної прокуратури", - зазначило джерело у ГПУ виданню «УП».

За словами співрозмовників видання, сам Шацький не писав заяви про відставку і не йде за власним бажанням