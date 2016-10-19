Прокуратура обіцяє впродовж 2 місяців передати до суду "справу Єфремова"

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні під час засідання Апеляційного суду Києва, який розглядає скаргу адвокатів на продовження Єфремову запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, заявив прокурор ГПУ Кожухівський, відповідаючи на відповідне запитання головуючого судової колегії Івана Рибака.

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«Ми розраховуємо допитати ще декількох свідків і впродовж 2 місяців передати справу до суду», – сказав прокурор.

Як повідомляв УНІАН, 30 липня Єфремова затримали в аеропорту «Бориспіль», звідки він, за даними ГПУ, намагався вилетіти до Відня.

1 серпня Печерський районний суд Києва заарештував його на 2 місяці без права внесення застави.

27 вересня Печерський райсуд продовжив термін перебування Єфремова під вартою ще на 60 діб, до 24 листопада.

Генеральний прокурор Юрій Луценко заявив, що Єфремов підозрюється у вчиненні умисних дій з метою зміни меж України, у причетності до створення терористичної організації «ЛНР» та заволодінні майном «Луганськвугілля».