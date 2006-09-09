Народний рух не ввійде до антикризової коаліції, але...

Народний Рух України вважає неприйнятною участь в антикризовій коаліції, однак готовий до переговорів про утворення нової коаліції.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив голова НРУ Борис ТАРАСЮК, виступаючи на урочистому засіданні з нагоди 17-ї річниці утворення НРУ.

Зокрема, Б.ТАРАСЮК повідомив, що сьогодні відбулося засідання Центрального проводу НРУ, на якому було прийнято рішення про неможливість участі НРУ в існуючій антикризовій коаліції. Водночас, Центральний провід доручив політраді НРУ взяти участь у переговорах про утворення коаліції національної єдності, у розробці тексту угоди, програми уряду і регламенту роботи коаліції.