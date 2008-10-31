У Раді Терьохін з Яценюком посварилися, хто з них більший фантазер

В парламенті посварилися фракції Партії регіонів та БЮТ через контроль над стабілізаційним фондом.

Під час розгляду в другому читанні антикризового закону комітет Терьохіна запропонував підтримати поправку уряду, яким Кабміну дозволялося вирішувати, як використовувати ці фонди.

Однак Партія регіонів вимагала залишити цей контроль за парламентськими комітетами.

Втім поправки Кабміну і Миколи Азарова були успішно провалені.

Після цього Арсеній Яценюк запропонував повернутися до кабмінівської поправки №2, а разом із нею проголосувати поправку Сергія Клюєва, яка залишає контроль за стабфондом у парламенті.

На це дуже обурився бютівець Сергій Терьохін, який доповідає проект. "Давайте без фантазій, фантазьор", - буркнув він у бік спікера.

На що Яценюк відповів: "Знаєте що, ви за ніч нафантазували стільки, що тепер розгребти не можемо".

Натомість комуніст Петро Симоненко зауважив, що зараз депутати ухвалюють не проект антикризових заходів, а два найбільші угруповання лаються між собою за контроль над коштами, які потім передати своїм банкам.

Стабфонд поправкою Азарова передбачено на рівні 40 мільярдів.

Зрештою депутати 383 проголосували пакетом кабмінівську і "регіональну" поправки.

Українська правда