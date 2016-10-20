"Батьківщина" і Опоблок голосують в унісон проти конфіскації коштів Януковича - НФ

Про це заявив керівник фракції "Народний фронт" Максим Бурбак під час спілкування з журналістами, передає прес-служба партії.

"Це стало звичним - голосування "Батьківщини" і Опоблоку в унісон. Вони разом не підтримують жодних ініціатив, які пішли б на продовження курсу реформ. Натомість розхитують ситуацію в країні", - підкреслив він.

Максим Бурбак наголосив, що коштами, які будуть повернуті до Державного бюджету внаслідок процедури спецконфіскації, буде збільшено фінансування оборонної промисловості та здійснено одноразову грошову виплату пенсіонерам, які отримають мінімальну пенсію, а також бюджетникам.

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"Ми вважаємо, що режим спецконфіскації надасть можливість ті півтора мільярда доларів США, які були заарештовані Урядом Яценюка, повернути в Державний бюджет. Є законопроект №5088, яким пропонується розподіл: 50% цих грошей, а це близько 20 млрд гривень, - на підвищення оборони, а 20 млрд гривень - на одноразову виплату у розмірі 1130 грн для понад 9-ти млн пенсіонерів, які отримають мінімальну пенсію, і понад 3-м мільйонам бюджетників. Це буде відновлення справедливості", - резюмував Максим Бурбак.