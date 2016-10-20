Росія не готова до розведення сил на Донбасі - Полторак

Про це він сказав під час зустрічі зі стратегічними іноземними радниками і послами Великої Британії, Канади та Литви, повідомляє прес-служба Міністерства оборони.

«Ми готові до виконання досягнутих домовленостей по відведенню військ від лінії розмежування, як і були готові до виконання попередніх домовленостей. Але досвід показує, що будь-які домовленості з агресором не варті навіть паперу, на якому вони підписані», - зауважив Полторак. Він вкотре наголосив, що Україна сподівається на вирішення проблеми політичним та дипломатичним шляхом, але це можливо буде зробити лише за наявності сильної армії.

«Ми знаходимося на марші. Цей марш — до Європи, Альянсу та демократичних цінностей. Від вас ми очікуємо допомоги під час проведення реформ українського війська, зокрема, аби уникнути помилок та мінімізувати ризики під час реформування», - додав міністр.

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У свою чергу стратегічний радник від Великої Британії Сер Нік Паркер наголосив на важливості відпрацювання алгоритму роботи групи стратегічних радників. «Окрім вивчення документів, потрібно працювати над побудовою довірливих відносин, адже це запорука успішної роботи команди», - сказав він.

Радник від Литви Йонас Андрішкевічус зауважив, що був одним із тих, хто реформував та створював збройні сили у його країні, й на власному досвіді знає, наскільки складний та довготривалий процес чекає на Україну. «При першій нагоді Литва протягнула руку дружньої допомоги Україні. Моя присутність у цій команді свідчить про важливість українських реформ для Литви, яка й зараз відчуває загрозу, для Європи та усього світу в цілому», — додав Андрішкевічус.