У НАЗК заявили про загрозу зриву кампанії е-декларування
Національне агентство з питань запобігання корупції розпочало засідання, на якому пропонується змінити форму електронного декларування.
Це питання внесено до порядку денного під номером 2, передає "Європейська правда".
Як з’ясувалося, питання про зміну форми винесли на обговорення, не надавши членам НАЗК на ознайомлення.
Один з членів агентства, Руслан Рябошапка, заявив, що запропоноване рішення може зірвати процес електронного декларування.
"Цей документ (запропоноване рішення НАЗК) може призвести до того, що вся кампанія е-декларування може бути зірвана", - заявив Рябошапка.
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Зі слів Рябошапки, зміна форми декларації може делегітимізувати вже подані декларації.
"За 10 днів до завершення періоду декларування ми ставимо на цьому хрест і починаємо все заново. Навіщо? Для чого ми створюємо проблеми?" - запитав він.
Зараз члени НАЗК дискутують подальші дії. Голова НАЗК Наталія Корчак вважає необхідним невідкладно змінити цю форму і передати її на затвердження в Мін'юст.
Раніше Національне агентство з питань запобігання корупції пообіцяло незабаром внести певні технічні зміни до форми електронних декларацій.