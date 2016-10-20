У НАЗК заявили про загрозу зриву кампанії е-декларування

Це питання внесено до порядку денного під номером 2, передає "Європейська правда".

Як з’ясувалося, питання про зміну форми винесли на обговорення, не надавши членам НАЗК на ознайомлення.

Один з членів агентства, Руслан Рябошапка, заявив, що запропоноване рішення може зірвати процес електронного декларування.

"Цей документ (запропоноване рішення НАЗК) може призвести до того, що вся кампанія е-декларування може бути зірвана", - заявив Рябошапка.

Читайте такожСистема е-декларування витримує навантаження від роботи майже 45 тисяч зареєстрованих осіб - голова НАЗК

Зі слів Рябошапки, зміна форми декларації може делегітимізувати вже подані декларації.

"За 10 днів до завершення періоду декларування ми ставимо на цьому хрест і починаємо все заново. Навіщо? Для чого ми створюємо проблеми?" - запитав він.

Зараз члени НАЗК дискутують подальші дії. Голова НАЗК Наталія Корчак вважає необхідним невідкладно змінити цю форму і передати її на затвердження в Мін'юст.

Раніше Національне агентство з питань запобігання корупції пообіцяло незабаром внести певні технічні зміни до форми електронних декларацій.