НАТО підтримує розробку "дорожньої карти" виконання "Мінська-2" - Столтенберг

Про це генсек заявив сьогодні у Брюсселі після зустрічі з президентом України Петром Порошенком, який поінформував його про результати цих переговорів, передає власний кореспондент УНІАН.

«Я вітаю, що вчора ви провели зустріч в "нормандському форматі" в Берліні, і я дякую за те, що ви поінформували мене стосовно результатів, зокрема щодо плану створення нової «дорожньої карти» виконання Мінських домовленостей», - сказав Столтенберг.

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За його словами, важливо виконати Мінські домовленості, тому що вони - єдиний шлях знаходження довготривалого врегулювання кризи на сході України.

«Всі сторони повинні виконати Мінські домовленості - Україна несе свою відповідальність за виконання зобов'язань, але Росія має значну відповідальність у цьому питанні, тому що продовжує підтримувати сепаратистів», - заявив Столтенберг.

Крім того, генсек вкотре заявив, що союзники по Альянсу продовжать підтримувати територіальну цілісність та суверенітет України.

«Ми не визнали і не визнаємо незаконну анексію Росією Криму, і ми дуже занепокоєні дестабілізацією у східній Україні, що продовжується», - наголосив Столтенберг.

Також Столтенберг висловив переконання, що Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ, яка працює на Донбасі, повинна мати доступ до всіх ділянок.

Крім того, він наголосив на необхідності припинення порушення «режиму тиші».

«Ми не можемо дозволити, щоб це порушення припинення вогню стало новою нормою в Україні», - сказав генсек.

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Як повідомляв УНІАН, 19 жовтня в Берліні відбулися переговори президента України Порошенка, канцлера Німеччини Ангели Меркель, президента Франції Франсуа Олланда і президента РФ Володимира Путіна.

На прес-конференції за підсумками переговорів Порошенко заявив, що лідери країн «нормандського формату» затвердили німецькі й французькі пропозиції щодо основи «дорожньої карти» виконання Мінських угод.

Також президент України зазначив, що Росія підтримала необхідність розміщення збройної поліцейської місії ОБСЄ на Донбасі.

Крім того, за словами Порошенка, лідери країн домовилися продовжити на рівні експертів і робочих груп підготовку концепції виборчого законодавства для проведення виборів на Донбасі.