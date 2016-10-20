Туск та Юнкер запевнили Порошенка, що роблять усе можливе для скасування віз

Президент України Петро Порошенко під час саміту Європейської народної партії обговорив з президентом Ради Європи Дональдом Туском та президентом Єврокомісії Жан-Клодом Юнкером необхідність продовження санкцій проти РФ до відновлення суверенітету України, надання безвізового режиму для українців та прискорення ратифікації Угоди про асоціацію між Україною і ЄС. Як повідомили УНІАН у прес-службі глави держави, Порошенко поінформував про вчорашню зустріч "нормандської четвірки", яка відбулася у Берліні.

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Співрозмовники вкотре підтвердили важливість збереження санкцій проти Росії до відновлення територіальної цілісності України.

Порошенко і Туск також скоординували позиції напередодні саміту Європейської Ради, який відбудеться 20-21 жовтня, де обговорюватиметься стратегія Європейського Союзу щодо РФ.

Окрему увагу під час зустрічей було приділено прискоренню ратифікації Нідерландами Угоди про асоціацію між Україною та ЄС.

Під час перемовин і Юнкер, і Туск запевнили Порошенка, що роблять усе для пришвидшення запровадження безвізового режиму для громадян України.

Також на зустрічах глава Української держави, президент Європейської Ради і президент Єврокомісії обговорили порядок денний саміту Україна-ЄС, який відбудеться 24 листопада у Брюсселі.