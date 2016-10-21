"Нормандська четвірка" визнала важливість пріоритету безпекових компонентів Мінських угод - Єлісєєв

Про це в ефірі ток-шоу "Право на владу" заявив заступник голови Адміністрації президента Україна Коснятнин Єлісєєв, передає ТСН.

"Сторони визнали важливість пріоритету безпекових компонентів домовленостей, які полягають у заснуванні поліцейської місії ОБСЄ, у виведенні російських військ з окупованих територій, у повному доступі місії ОБСЄ до неконтрольованих урядом ділянок кордону", - сказав представник Адміністрації президента.

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"Нарешті після багатьох місяців російська сторона погодилася допустити місію Червоного Хреста на Донбас для перевірки місць, де незаконно утримуються українці. Також є згода на негайне звільнення заручників", - сказав Костянтин Єлісєєв.