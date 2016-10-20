Порошенко: Росія підтримала необхідність введення озброєної поліцейської місії ОБСЄ на Донбасі

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив президент України Петро Порошенко на прес-конференції за результатами переговорів лідерів країн «нормандської четвірки» сьогодні в Берліні.

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«Домовились також про те, що ніхто не буде перешкоджати діяльності ОБСЄ і для забезпечення підготовки до майбутніх місцевих виборів, коли безпекові умови дадуть можливість проводити ці вибори», - заявив він.

«Ми зараз зробимо спробу для того, що запровадити озброєну, ми її називаємо поліцейську місію ОБСЄ, яка буде забезпечувати безпеку як під час виборчого процесу, так і на перехідний період. Можу окремо наголосити, що російська сторона також підтримала необхідність запровадження озброєної поліцейської місії ОБСЄ (на Донбасі – УНІАН)», - додав президент.

Петро Порошенко також заявляє, що головуюча у 2016 році в Організації з безпеки і співробітництва в Європі Німеччина має винести на розгляд ОБСЄ запровадження озброєної поліцейської місії на Донбасі.

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"Про поліцейську місію: ми наголосили - нас підтримали, і ми чекаємо зараз кроків наших партнерів з Німеччини, які зараз головують в ОБСЄ, щодо винесення цього питання на обговорення ОБСЄ", - заявив Порошенко.

Як повідомляв УНІАН, переговори у "нормандському форматі" на рівні глав держав з метою вирішення ситуації на Сході України завершилися. Переговори тривали понад 4 години. Під час переговорів оголошувалася незапланована перерва.