Порошенко: Росія підтримала необхідність введення озброєної поліцейської місії ОБСЄ на Донбасі
Росія підтримала необхідність запровадження озброєної поліцейської місії ОБСЄ на Донбасі.
Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив президент України Петро Порошенко на прес-конференції за результатами переговорів лідерів країн «нормандської четвірки» сьогодні в Берліні.
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«Домовились також про те, що ніхто не буде перешкоджати діяльності ОБСЄ і для забезпечення підготовки до майбутніх місцевих виборів, коли безпекові умови дадуть можливість проводити ці вибори», - заявив він.
«Ми зараз зробимо спробу для того, що запровадити озброєну, ми її називаємо поліцейську місію ОБСЄ, яка буде забезпечувати безпеку як під час виборчого процесу, так і на перехідний період. Можу окремо наголосити, що російська сторона також підтримала необхідність запровадження озброєної поліцейської місії ОБСЄ (на Донбасі – УНІАН)», - додав президент.
Петро Порошенко також заявляє, що головуюча у 2016 році в Організації з безпеки і співробітництва в Європі Німеччина має винести на розгляд ОБСЄ запровадження озброєної поліцейської місії на Донбасі.
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"Про поліцейську місію: ми наголосили - нас підтримали, і ми чекаємо зараз кроків наших партнерів з Німеччини, які зараз головують в ОБСЄ, щодо винесення цього питання на обговорення ОБСЄ", - заявив Порошенко.
Як повідомляв УНІАН, переговори у "нормандському форматі" на рівні глав держав з метою вирішення ситуації на Сході України завершилися. Переговори тривали понад 4 години. Під час переговорів оголошувалася незапланована перерва.