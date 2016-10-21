Група "Воля народу" опинилася під загрозою розпуску через вихід нардепа

Як повідомляв кореспондент УНІАН, сьогодні Шаповалов з трибуни парламенту оголосив про свій вихід із цієї групи.

В Регламенті зазначається, що ці оголошення про зміни у складі групи чи фракції має озвучити головуючий на пленарному засіданні.

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Як передає кореспондент УНІАН, на сьогодні у групі “Воля народу” 19 народних депутатів. В разі, якщо голова ВР оголосить про вихід Шаповалова зі складу групи, то у групі буде 18 народних депутатів.

В такій ситуації, відповідно до статті 60 Регламенту ВРУ, депутатська група, склад якої став меншим від мінімальної кількості народних депутатів, які були в найменшій фракції, котра була створена за результатами виборів, а в даній ситуації йдеться про фракцію «Батьківщина», котра налічувала 19 народних депутатів, то через 15 днів після дня настання такого факту голова ВР має оголосити про розпуск групи “Воля народу».