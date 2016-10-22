Парубій ще не підписав постанову про збільшення зарплат нардепам

Як повідомляє УНІАН, на сайті Верховної Ради України зазначається, що «готується на підпис» постанова «Про висновки та пропозиції до проекту закону про Державний бюджет України на 2017 рік» (№ 5000-П), яку 20 жовтня підтримали 230 депутатів.

Цією постановою було ухвалено проект бюджету на 2017 рік у першому читанні, а також ухвалено рішення про підвищення заробітної плати народним депутатам України.

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Як зазначив народний депутат України Ігор Шурма (фракція «Опозиційний блок»), відповідно до цієї постанови «головуючий (мабуть, йдеться про голову ВР – УНІАН) буде отримувати 48 тис. грн, а народні депутати України будуть отримувати 36 тис. грн (йдеться про збільшення зарплати з 1 листопада 2016 року відповідно до постанови – УНІАН), з 1 грудня – 40 тис. грн».

Учора в парламенті Шурма заявив, що фракція «Опозиційний блок» сьогодні внесе на розгляд парламенту проект постанови, яким пропонується скасувати пункти 3 і 4 постанови, яка вчора була ухвалена парламентом, що дасть можливість скасувати рішення про підвищення зарплат депутатам.

На даний час на сайті парламенту не зареєстровано жодних документів, котрі пропонували б скасувати постанову в цілому чи частково, або якими б пропонувалося внести зміни до цієї постанови.